Üniversite adaylarına akademik resim kursları yoğun ilgi görüyor

Güzel Sanatlar Fakültesi sınavlarına hazırlanan öğrencilere uzmanlar tarafından akademik resim kurslarında eğitimler veriliyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen akademik resim kursu yoğun ilgi gördü. Öğrencilerin, üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi sınavlarına hazırlanmalarına yönelik olarak verilen akademik resim kurslarında uzmanlar tarafından eğitimler veriliyor. Kursta öğrenciler temel sanat, karakalem, desen ve perspektif eğitimleri alıyor. Eğitime ve sanata yapılan yatırımın önemli olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak hemşehrilerimize ve çocuklarımız için kültürel, sosyal ve eğitim alanında birçok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Akademik resim kursumuz ile öğrencilerimizin üniversitelerin yetenek sınavlarına hazırlanmasına destek oluyoruz. Eğitim ve sanata her zaman destek olacağız. Merkezefendi Belediyesi olarak sanatsal, kültürel, sosyal ve eğitim alanındaki hizmetlerimizi, etkinlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.