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TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı Kasım ayında yüzde 20,4 yükselişle 402 milyon dolar oldu

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle tarafından Kasım ayı ihracat verileri Ankara’da açıklandı. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu’nun katıldığı toplantıda Denizli’nin Kasım ayı verilerini açıkladı.

DENİZLİ 02.12.2021, 15:20
TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı Kasım ayında yüzde 20,4 yükselişle 402 milyon dolar oldu

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle tarafından Kasım ayı ihracat verileri Ankara’da açıklandı. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu’nun katıldığı toplantıda Denizli’nin Kasım ayı verilerini açıkladı.

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle tarafından Kasım ayı ihracat verileri Ankara’da açıklandı. Toplantıya, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu da katılım sağladı. Kasım ayı ihracatına ilişkin DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu yaptığı açıklamada, “Ülkemiz ihracatı kasım ayında yüzde 33,4 artışla 21,5 milyar Dolar olurken, TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı yüzde 20,4 yükselişle 402 milyon Dolar olarak gerçekleşti. DENİB üyeleri tarafından kaydedilen kasım ayı ihracatı ise yüzde 34 artışla 322 milyon Dolar’a ulaştı. Bu veriler ışığında ihracat artış trendimiz 18. aya taşınmış oldu, ülkemiz ihracatı bir kez daha rekor kırdı. Son aylardaki ihracat değerlerini incelediğimizde, ilimiz ihracatının aylık bazda 400 milyon Dolar’a, ülkemiz ihracatının ise 20 milyar Dolar seviyelerine ulaştığını, hatta bazı aylarda bu değerleri de geride bıraktığını görüyoruz. 2021 yılının sonunda Denizli ihracatı 4,5 milyar Dolar’a, Türkiye ihracatı ise 220 milyar Dolar seviyelerine ulaşmış olacak. Böylelikle, yıl boyunca göstermiş olduğumuz ihracat performansımızı yılsonunda rekorla taçlandıracağız” dedi.

“İstikrarlı kurun istikrarlı ihracatı da beraberinde getireceği fikrine inanıyoruz”

Başkan Memişoğlu, “İhracat artışımızın yanı sıra hem yeni ihracatçı sayısında hem de kilogram başına düşen ihracat birim değerinde yükselişlere şahit oluyoruz. Bu durum, aslında ihracatımızın sağlıklı yapısını da destekler nitelikte. İlimizin ihracattaki sektörel çeşitliliğini de göz önünde bulundurursak, sürdürülebilir ihracat noktasında elimizde güçlü kozlar olduğunu ifade edebiliriz. 2021 yılının üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Ülkemiz ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü. Bu büyümeye ihracatın katkısı 5 puan, net ihracatın katkısı ise 6,8 puan oldu. Yani büyümenin yüzde 92’si mal ve hizmet ihracatından sağlanmış oldu. Bu değerler, ihracatın ülkemiz ekonomisi açısından önemini ve ekonominin itici gücünün ihracat olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. İstikrarlı kur istikrarlı ihracatı da beraberinde getiriyor. Öte yandan, ihracatçılarımızın döviz kurlarındaki volatiliteden yana olmadığını belirtmek istiyorum. Bu noktada, istikrarlı kurun istikrarlı ihracatı da beraberinde getireceği fikrine inanıyoruz” diye konuştu.

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