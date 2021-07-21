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Tekstil atölyesi küle döndü

Denizli’de bir tekstil atölyesi alevlere teslim oldu. Atölyenin yanında park halindeki bir otomobilde kullanılamaz hale geldi.

DENİZLİ 21.07.2021, 15:32
Tekstil atölyesi küle döndü
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Denizli’de bir tekstil atölyesi alevlere teslim oldu. Atölyenin yanında park halindeki bir otomobilde kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ahmet Cennetoğlu’na ait tekstil atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda alevler kontrol altına alındı. Küle dönen atölyenin yanına park edilen bir araç ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise detaylı incelemelerin ardından kesinlik kazanacak.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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