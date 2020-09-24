Tedbirler arttırıldı, ilçede vaka kalmadı

Denizli’de artış gösteren vaka sayılarına önlemek amacıyla arttırılan tedbirlere vatandaşlarında uymasıyla pozitif vaka kalmadı.

Yapılan açıklamada ise “Bundan sonraki zamanlarda da ilçemizde bu virüsün görülmemesi için sıkı kontrollerimiz devam edecek” ifadeleri yer aldı.

Çameli ilçesinde normalleşme sürecinin son dönemlerinde yurt genelinde korona virüs salgınına bağlı olarak artan vaka sayılarının ardından ilçede yeni tedbirler alındı. Gün içerisinde hoparlörler vasıtasıyla vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları hatırlatıldı. Belediye personeli sosyal yaşam alanlarının yanı sıra ilçenin tümünde dezenfekte işlemlerini sürdürürken karantina uygulamalarının kontrolü ve vatandaşların kurallara riayet etmesiyle ilçede pozitif vaka kalmadı. Hayat Eve Sığar uygulamasındaki yoğunluk haritasında son güncellemelere göre risksiz bölge olarak sınıflandırıldı. Yapılan açıklamada ise “Bu olumlu olay da en büyük katkı kesinlikle vatandaşların kurallara uyması ve görev yapan kamu/güvenlik görevlilerimizin üstün gayret ve çabasıdır. Bundan sonraki zamanlarda da ilçemizde bu virüsün görülmemesi sıkı kontrollerimiz devam edecek. Dışarıdan gelecek komşularınızın, misafirlerinizin, yakınlarınızın izole edilmesi ve karantina kurallarına uymalarını hep birlikte sağlamamız, zaruri olmadıkça sokağa çıkmamamız, çıkıldığı zaman da sosyal mesafe kurallarına uymamız ve koruyucu tedbirleri almamız önem arz etmektedir. Sizlerin duyarlılığı bu şekilde devam ettiği müddetçe inşallah korona virüs Çameli ilçemize giremeyecektir” ifadeleri yer aldı.