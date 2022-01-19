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Tavas’ta böbrek hastalarına güvenli, temiz ve ferah bir ortamda diyaliz hizmeti veriliyor

Kronik böbrek rahatsızlığı olan hastaların tedavilerinin yapıldığı Tavas Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi’nde, Tavas ve çevre ilçelerde yaşayan böbrek hastalarına güvenli, temiz ve ferah bir ortamda diyaliz hizmeti veriyor.

DENİZLİ 19.01.2022, 15:05
Tavas’ta böbrek hastalarına güvenli, temiz ve ferah bir ortamda diyaliz hizmeti veriliyor

Kronik böbrek rahatsızlığı olan hastaların tedavilerinin yapıldığı Tavas Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi’nde, Tavas ve çevre ilçelerde yaşayan böbrek hastalarına güvenli, temiz ve ferah bir ortamda diyaliz hizmeti veriyor.

Denizli’de 10 Haziran 2020’de hasta kabulüne başlayan Tavas Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi’nde 1 dâhiliye uzmanı, 1 pratisyen hekim, 5 hemşire, 2 hemodiyaliz teknikeri, 1 diyetisyen, 1 sekreter, 2 temizlik personeli olmak üzere 13 sağlık çalışanı görev yapıyor. 33 hemodiyaliz hastası bulunan diyaliz ünitesinde, 10 hemodiyaliz cihazıyla günlük 2 seans olmak üzere haftanın 6 günü diyaliz hizmeti sunuluyor. Ayrıca Hepatit B hastaları için ayrı cihaz ve oda da mevcut.

Tavas Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi Sorumlusu Uz. Dr. Gizem Sultan Açıkgöz Mert, Tavas’ta diyaliz hizmeti vermekten dolayı mutlu olduklarını, hemodiyaliz uygulaması öncesinde hasta ve yakınlarına gerekli bilgi ve eğitimleri verdiklerini belirterek şöyle devam etti. Hemodiyaliz Ünitesi Sorumlusu Uz. Dr. Gizem Sultan Açıkgöz Mert: “Hemodiyaliz, böbrek yetersizliği nedeniyle vücuttan atılamayan toksik maddelerin hemodiyaliz makineleri yardımı ile kandan temizlenmesi uygulamasıdır. Hemodiyaliz sırasında hastanın kanı vücut dışında bir filtreden geçirilerek hastaya geri verilir. Hemodiyaliz için normal kan damarları yeterli ve sabit miktarda kan akışı sağlayamadığı için işlem öncesinde alanında uzman sağlık çalışanları tarafından katater takımı veya fistül açılması uygulamaları yapılmalıdır. Hemodiyaliz genellikle haftada 3 kez, 4 saatlik sürelerle gerçekleştirilir” dedi.

“Diyaliz Ünitesi ile birlikte Tavas’ta vatandaşlarımıza verdiğimiz sağlık hizmetini bir kademe daha ileriye taşıdık”

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de kronik böbrek yetmezliği sebebiyle diyalize girmek zorunda olan hastaların Tavas Devlet Hastanesi’nde gönül rahatlığıyla diyalize girebileceklerini söyleyerek: “Tavas Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi’nde yaklaşık 1,5 yıldır Tavas ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlarımıza, son model teknolojik donanımlı cihazlarla modern, hijyenik koşullarda, konforlu bir şekilde hizmet verilmektedir. Diyalize girecek hastalar ücretsiz servis araçlarıyla evlerinden alınarak hemodiyaliz tedavisine getirilmekte, hemodiyaliz sonrası yine servis araçlarıyla evlerine bırakılmaktadır. Yine Hepatit B hastaları için hasta odası da ayrı olarak dizayn edilmiştir. Ayrıca hastaların aylık tedavi düzenlemeleri Denizli Devlet Hastanesi’nden geçici görevlendirme ile Tavas Devlet Hastanesi’ne gelen Nefroloji Uzmanları tarafından yapılmaktadır. Diyaliz Ünitesi ile birlikte Tavas’ta vatandaşlarımıza verdiğimiz sağlık hizmetini bir kademe daha ileriye taşıdık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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