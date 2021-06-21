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Tarım işçilerinin üzerine yıldırım düştü: 2’si ağır 6 yaralı

Denizli’nin Çal ilçesinde, çapa yapılan tarlaya yıldırım düşmesi neticesinde 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

DENİZLİ 21.06.2021, 16:42
Tarım işçilerinin üzerine yıldırım düştü: 2’si ağır 6 yaralı

Denizli’nin Çal ilçesinde, çapa yapılan tarlaya yıldırım düşmesi neticesinde 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, Çal ilçesi Baklançakırlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tarlada çapalama işlemi yapan işçilerin olduğu bölgeye yıldırım düştü. Tarlada çapa yapmakta olan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ve AFAD ekipleri tarafından yaralılar tarladan ambulanslara taşındı. Sağlık görevlileri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalelerin ardından Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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