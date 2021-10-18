Tarihi eser kaçakçılığında 9 gözaltı

Denizli’de tarihi eser kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde etmek isteyen şüphelilere 4 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 9 şüpheli yakalandı.

Denizli’de bir süredir takibe alınan tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Kültür varlıklarını yasa dışı yollarla satarak, haksız kazanç elde etmek isteyen şüphelilere düzenlenen 4 ayrı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 tarihi eser taş, 14 kaçak kazıda kullanılan doküman, kroki, 2 adet detektör ve 1 adet detektöre bağlı yer altı görüntüleme cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser taş ise Müze Müdürlüğüne teslim edildi.