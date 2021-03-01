Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

Denizli’de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında tüm şüpheliler gözaltına alınırken çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapan 5 şüpheliyi tespit etti. kimlikleri belirlenen ve bir süre takibe alınan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalar sonrasında incelenen Roma İslami ve Bizans dönemine ait olduğu çeşitli figür ve yazıların bulundu 50 sikke ve obje ele geçirildi.