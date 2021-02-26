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Tarihi cami eski görkemine kavuşacak

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, 137 yıllık tarihi Belenardıç Camisi restore edilecek. Aslına uygun restore edileceğini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Tarihi değere sahip olan bu camimizi aslına uygun olarak restore ederek yeniden ibadete açacağız” dedi.

DENİZLİ 26.02.2021, 17:05
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Tarihi cami eski görkemine kavuşacak

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, 137 yıllık tarihi Belenardıç Camisi restore edilecek. Aslına uygun restore edileceğini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Tarihi değere sahip olan bu camimizi aslına uygun olarak restore ederek yeniden ibadete açacağız” dedi.

Belenardıç Mahallesi’nde yer alan ve yapımı 1884 yılında gerçekleşen tarihi cami, Pamukkale Belediyesi tarafından restore ediliyor. Geçen yıl Denizli İl Müftülüğü ile imzalanan protokol gereği Pamukkale Belediyesi, tarihi Belenardıç Camisi’nde çalışmalara başladı. Aslına uygun olarak restore edilecek olan cami, daha sonra ibadete açılacak. Prof. Dr. Tok, eski adı Torapan olan Belenardıç’taki tarihi caminin restorasyonun çok önemli olduğunu ifade ederek, “Bu caminin her bir santimetresi çok önemli. Pamukkale Belediyesi yıllardır yapılmayanı yaparak caminin restorasyon çalışmasına başladı. Aslını koruyarak tadilatı yapılacak ecdat yadigarı camimizin halkın hizmetine sunulması tarihe verilen değeri gösteriyor. Bu konuda hassasiyet gösteren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye ve restorasyon işinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Ecdat yadigarına sahip çıkıyoruz”

“Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim insanlara ‘hayır işinde yarışın’ mesajı veriyor” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Biz de ilahi emirden yola çıkarak Pamukkale Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapıyoruz. Belenardıç mahallemizde 1884 yılında yapılan ve ecdat yadigarı mükemmel bir eser olan tarihi camide tadilat yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Karadeniz ve Orta Anadolu bölgelerimize özgü mimariye sahip olan bu camimizin yapımında çivi kullanılmamış ve kök boya ile boyanmış. Ecdadımızın emaneti olan camimizi en güzel şekilde yenileyip, çevre düzenlemesi ile birlikte yeniden halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.
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