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Taklalar atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, 5 takla atan otomobilde bulunan üç kişi yaralandı.

DENİZLİ 24.10.2021, 08:53
Taklalar atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, 5 takla atan otomobilde bulunan üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli’den Pamukkale istikametine seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Korucuk Mahallesinde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yoldan çıktı ve 5 takla attıktan sonra bir iş yerinin bekçi kulübesine çarptı ve ters dönerek durdu. Meydana gelen üzücü kaza sonrası otomobil içerisindeki üç kişiden iki kişi kendi imkanlarıyla yaralı olarak otomobilden çıkmayı başardı. Otomobilin altında kalan bir kişi ise sıkıştı kaldı. Kazaya ilk müdahaleyi diğer sürücüler yaptı. Yaralılar için hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan genç kadını titiz bir çalışma sonrası yaralı olarak çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada sonrası yaralanan ikisi kadın biri erkek üç kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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