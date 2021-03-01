Son Dakika
Kısıtlamalar kalktı mı? Kafe ve restoranlar açılıyor mu? Kabine toplantısı sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Sokak satıcılarına narkotik darbesi: 32 gözaltı
Denizli’de Narkotik timleri 32 sokak satıcısı üzerlerindeki uyuşturucu maddeler ile yakalandı. 32 şüpheliden 11’i tutuklandı.
DENİZLİ 01.03.2021, 18:10
3
Denizli’de Narkotik timleri 32 sokak satıcısı üzerlerindeki uyuşturucu maddeler ile yakalandı. 32 şüpheliden 11’i tutuklandı.Denizli’de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamından ise 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 24 gram metamfetamin, 24 gram esrar, 116 gram eroin, 2 gram kannabinoid, 73 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 11’i tutuklandı.