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Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Denizli’de seyir halinde olan otomobil bir anda alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobil söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.
DENİZLİ 13.01.2021, 10:43
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Denizli’de seyir halinde olan otomobil bir anda alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobil söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobil henüz bilinmeyen nedenden dolayı bir anda yanmaya başladı. Dumanların yükseldiği araçta sürücüsünün yandığını fark etmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürmek için müdahalede etti. Kısa sürede söndürülen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması gerçekleştirildi.Öte yandan, meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
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