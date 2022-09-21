Serinhisar’ın arşiv belgelerine dayanan kitabı tanıtıldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de gazeteci yazar İbrahim İmamoğlu tarafından kaleme alınan ve Serinhisar Belediyesi tarafından bastırılan “Arşiv Belgelerinde Serinhisar” kitabı, Belediye Başkanı Hüseyin Gemi tarafından tanıtıldı.

Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi belgeleri ışığında kaleme alınan, Osmanlı’nın 1700’lü yılları ile Cumhuriyetin ilk yılları arasındaki belgelerin taranarak kaleme alındığı “Arşiv Belgelerinde Serinhisar” kitabında, eski adı Kızılhisar olan Serinhisar’ın ekonomik ve dönemin askeri durumu ile nüfus ve değişkenlik gösteren ikamet konumuyla ele alındı. Bugüne kadar Serinhisar hakkında bu denli geniş çerçeveli bir araştırma ve arşiv taraması yapılmamış olması nedeniyle, hazırlanan kitap bir ilk olma özelliğini de taşıyor.

Kitap hakkında bilgi veren yazar İbrahim İmamoğlu, “Bu kitabın serüveni 2013 yılına kadar uzanmaktadır. Rahmetli Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Uzmanı Muzaffer Çetin tarafından projesi hazırlanmış ve Serinhisar ilçesinde arşiv sergisi düzenlenmişti. Başkan Gemi’nin belediye başkanlığı seçimini kaybettiği dönemde, projje askıya alındı. Sonrasında Başkan Gemi tekrar seçimleri aldığında kitap gündeme geldi ve basımı gerçekleştirildi” dedi.

Başkan Hüseyin Gemi ise, kültür değerlerini ortaya çıkarmayı amaçladıklarını belirterek, “Serinhisar ilçemizin geçmişi hakkında yazılan ilk ciddi kitap olma özelliğini taşıyan Serinhisar Kitabı, ilçemizin geçmiş dönemi ile ilgili bütün olaylara ışık tutmaktadır. Bundan sonra da bu tür kültür değerlerimize ağırlık vereceğiz” şeklinde konuştu.