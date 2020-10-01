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Roma dönemine ait aslan lahidini satamadan yakalandılar
DENZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNDE, JANDARMA EKİPLERİNİN ŞÜPHELİ BİR KAMYONETTE YAPTIĞI ARAMADA ROMA DÖNEMİNE AİT ASLAN KABARTMALI LAHİT KAPAĞI ELE GEÇİRİLDİ.
DENİZLİ 01.10.2020, 09:38
DENİZLİ (İHA) – Denzli’nin Acıpayam ilçesinde, jandarma ekiplerinin şüpheli bir kamyonette yaptığı aramada Roma dönemine ait aslan kabartmalı lahit kapağı ele geçirildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda yapılan takip sonucu Acıpayam ilçesinden yola çıkan şüpheli bir kamyonet, Denizli il girişinde durduruldu.
Kamyonette yapılan aramada Roma dönemine ait 140 x 110 santimetre ebatlarında aslan kabartmalı lahit kapağı bulundu. Ele geçirilen tarihi eser, Denizli Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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