PAÜ’nün çalışması 125 proje arasından destek almaya hak kazanan 21 projeden birisi oldu

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2021 yılı Erasmus+ Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları (KA220-VET) projeleri başvuru sonuçları açıklandı.

Sunulan 125 proje teklifi, uygunluk kriterleri bakımında bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirildi. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde, 21 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazandı.

Desteklenmeye hak kazanan projelerden biri ise Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Nörolojik Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Çetişli Korkmaz’ın yürütücülüğünü üstlendiği, Rektör ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın da proje ekibinde yer aldığı “Clinical Key for Electrical Stimulation in Physiotherapy and Rehabilitation (CK4Stim)” başlıklı proje oldu.

Ulusal ve uluslararası ortaklı yürütülecek projede; Rektör Yardımcısı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzum Işıtan ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Cetişli de PAÜ adına görev alacak.

Temel amacı, değerlendirme ve tedaviye yönelik elektriksel stimülasyon yaklaşımlarında mevcut eğitim içeriklerini toplamak ve bunları Avrupa boyutunda fizyoterapistlerin özel rehabilitasyon gereksinimlerine uyarlamak olan proje ile mükemmellik için dijital eğitim şeklinin yanı sıra sürekli mesleki eğitim ve öğretim ile mevcut ve gelecekte ihtiyaç duyulan işe özel becerilerin geliştirilmesini desteklemeyi amaçlanmakta. Doktorlara ve fizyoterapistlere elektriksel stimülasyon yaklaşımı hakkında gerekli bilgileri sağlamak, bunların mesleki becerilerini geliştirmek ve hastalara sunulan hizmetin kalitesini artırmak da projenin ikincil amaçları arasında yer alıyor.

Proje hakkında bilgi veren proje yürütücüsü Prof. Dr. Nilüfer Çetişli Korkmaz, yaptığı açıklamada; “Bu proje ile Avrupa çapında profesyonel ağların gelişimini destekleyerek fizyoterapi ve rehabilitasyonda Avrupa profesyonel eğitimi kapsamında beceri ve temel bilgilerin edinilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktayız. En iyi uygulamaların paylaşılması, yeni ve standart elektrik stimülasyon protokollerinin ve teknolojilerinin kullanımının teşvik edilmesi ve fizyoterapistlerin mesleki gelişiminin desteklenmesi uluslararasılaştırma stratejisi ile gerçekleştirilebilecektir. Bu proje, elektrik stimülasyonu uygulamalarına yön veren hedef kitlede tespit edilen ve öğretimde en iyi uygulamaların ve seçilen materyallerin; mükemmellik için Avrupa boyutunda paylaşılması ve aktarılması yoluyla ortak bir eğitim ihtiyacını verimli bir şekilde ele alacaktır. Olumlu ve uzun süreli etkiler oluşturmak için farklı Avrupa Üniversiteleri, bu projemize çalışmalarda destek vereceklerdir” dedi.

Proje ekibinde yer alan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, proje ile ilgili olarak şunları söyledi: “Projemizin amacı; Avrupa çapında profesyonel ağların gelişimini desteklemesinin yanında fizyoterapi ve rehabilitasyonda Avrupa profesyonel eğitimi kapsamında bilgilerin edinilmesine katkıda bulunmaktır. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yeni yaklaşımların geliştirilmesine, doktor ve fizyoterapistlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmasına olan inancımız ile bu projemizin hayırlı olmasını diliyorum. Projemizde bizlere destek verecek ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum”

PAÜ’nün yanı sıra projede Türkiye’den; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Başkent Üniversitesi; Romanya’dan University of Craiova; Litvanya’dan Šiauliai State University of Applied Sciences ve Estonya’dan Tartu Health Care College görev alacak. Ek olarak, Türkiye Fizyoterapistler Derneği ve projede yer alan ülkelerin meslek örgütleri de projenin diğer ortakları arasında bulunuyor.