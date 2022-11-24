PAÜ’de Teknofest için hazırlık toplantısı yapıldı

Denizli’de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Pamukkale Teknokent iş birliğiyle düzenlenen Teknofest 2023 Hazırlık Toplantısı Pamukkale Teknokent Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Teknofest 2023’ün yol haritasını belirlemek amacıyla Pamukkale Teknokent Konferans Salonunda hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar katıldı. Düzenlenen programda öğrencilere Teknofest 2023 hakkında genel bilgilendirilmeler yapıldı. Teknofest takımları ile bir araya gelen Kutluhan, “Türkiye’nin dönüm noktaları var. Gençliğin dönüm noktası da Teknofest’tir. Burada çok önemli ve güzel işler yapılıyor ve devamı geliyor” dedi. PAÜ Teknofest takımlarına da yenilerinin ekleniyor olmasının çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kutluhan bu sürecin gençlerin dönüşmesini sağladığını söyledi.

“PAÜ olarak Teknofest takımlarımızın destekçisiyiz”

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan ve ihtiyaçları için çözümler öneren Rektör Kutluhan, Teknofest yarışmalarına katılacak öğrencilerin projeleri için Üniversite olarak gerekli her türlü desteği verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirtti. Rektör Kutluhan BAP Koordinatörlüğü çerçevesinde hayata geçirilen lisans öğrencilerinin danışman hocaları ile birlikte başvurabildiği Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma projesinden söz ederek Teknofest takımlarının bu proje türüne başvuru yapabileceklerini ve Teknofest yarışmalarında sergiledikleri yenilikçi fikirlerini hayata geçirebileceklerini ifade etti. Üniversite olarak Teknofest takımlarını desteklemeyi sürdüreceklerini söyleyen Rektör Kutluhan’ın tüm takımlara başarılar dileklerini iletmesi ile toplantı sona erdi.