banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

Son Dakika
Spor Toto 1. Lig’in son hafta programı açıklandı
Spor Toto 1. Lig’in son hafta programı açıklandı
Rusya ve Ukrayna anlaşmaya vardı!
Rusya ve Ukrayna anlaşmaya vardı!
Çaykur'dan çaya yüzde 43,7 zam!
Çaykur'dan çaya yüzde 43,7 zam!
THY uçağı Kanada’ya acil iniş yaptı
THY uçağı Kanada’ya acil iniş yaptı

PAÜ Hastanesinde Hemşirelik Haftası dolu dolu kutlandı

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde (PAÜ) 12 ile 18 Mayıs Hemşirelik Haftası etkinlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı.

DENİZLİ 16.05.2022, 17:57
PAÜ Hastanesinde Hemşirelik Haftası dolu dolu kutlandı

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde (PAÜ) 12 ile 18 Mayıs Hemşirelik Haftası etkinlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde (PAÜ) 12- 18 Mayıs Hemşirelik Haftası etkinlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü etkinlikler hakkında şu açıklamalarda bulundu, “Geçirdiğimiz pandemi sürecinin biz sağlık çalışanları üzerindeki izlerini biraz olsun azaltmak amacıyla bu yıl etkinliklerimizi şenlik havasında geçirmeyi planladık. İlk hafta etkinliklerimiz Hüseyin Yılmaz Kongre Kültür Merkezi’nde yapılan resmi törende PAÜ Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Demet Ekici’nin konuşması ile başladı. Resmi törenin ardından rektörlük bahçesinde sıcak hava balonu etkinliği düzenlendi. Program PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıdvan Ekmekçi ve Eğitim Hemşiresi Sabriye Akkılıç’ ın birlikte sunduğu ‘Stres Yönetimi ve Zihinsel Dayanıklılık Uygulamaları’ ve ‘Hayat Nefesle Başlar’ isimli panelle ile devam etti. İlk günden beri ilkemiz tüm çalışanların yanında olmaktı. Etkinliğimiz akşam Hüseyin Kasapoğlu Tiyatro Salonu’nda senaryosu Hemşire Sabriye Akkılıç ve Hemşire Cemile Ülkem Atik tarafından yazılan ‘Geçmişten Günümüze Sağlık Uygulamaları’ adlı oyunla yine hastanemizde çalışan hemşire arkadaşlarımız tarafından sergilenerek sona erdi.”

Bir birinden güzel etkinlik 1 hafta sürdü

Hafta olarak planlanan etkinlikler Salı günü Mum Atölyesi ve Zumba Dans Atölyesi ve voleybol turnuvası ile devam etti. Çarşamba günü Klinik ziyaretleri yapılarak Hemşireler Günü kutlanarak hediyeler verildi. Perşembe günü 5. kat toplantı salonunda düzenlenen Amigurumi Atölyesinin ardından hastanenin 13. Katında Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel, Başhekim Yardımcıları, Hastane Müdürleri ve tüm hemşirelerin katılımıyla kokteyl ve müzik dinletisi gerçekleşti. Ocak ayında yapılan Yoğun Bakım Hemşireliği sertifika Programında Eğitimci olarak görev alanlara Katılım Belgeleri verildi. Etkinlikler Cuma günü yapılan Parfüm Atölyesi ile sonlandırıldı.

“Henüz yolun başındayız yapılacak çok işimiz var”

PAÜ Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Demet Ekici, “Yeni başlayan hemşireler ve çalışan tüm arkadaşlar eğitimi ve mesleğini bir ömür boyu güçlü olarak sürdürebilmesi için hemşireliğe yatırım yapmanın gerekliliğinin farkındayız. Mesleğimiz insan sevgisi, şefkat ve empati değerleri ile yoğrularak gelişen bir meslektir. Güçlü bir sağlık hizmetinin gerçekleşmesi için hemşirelik mesleğinin korunmaya, güçlenmeye ve desteklenmeye ihtiyacı vardır.

Göreve ilk geldikleri günden itibaren ilkelerinin, tüm çalışan arkadaşlarının yanındayız. Ne mutlu ki etkinliklere katılan arkadaşlarımızın geri bildirimleri çıktığımız yolun doğruluğunu bir kez daha ortaya koyduğunu gösterdi henüz yolun başındayız yapılacak çok işimiz var” dedi.

Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise hemşirelik mesleğinin kutsallığını bir kez daha vurgulayarak, hekimlerin, hemşirelerden güç aldığını dile getirdi ve tüm hemşirelerin Hemşireler Günü ve haftasını kutladı.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 37 50
11. Hatayspor 37 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 36 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Crystal Palace 36 45
13. Aston Villa 36 44
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
23°
açık