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Park halindeki araç küle döndü

Denizli’de gece saatlerinde park halindeki araç alevlere teslim oldu.

DENİZLİ 16.07.2021, 13:38
Park halindeki araç küle döndü
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Denizli’de gece saatlerinde park halindeki araç alevlere teslim oldu.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde park halindeki bir otomobilin motor kısmında duman ve alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşlar alevi fark etmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı araca müdahalede bulundu. Kısa süreli çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin hazırlayacağı rapor sonrasında kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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