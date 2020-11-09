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Pandemi kurallarına uymayan 342 kişiye 300 bin 688 TL ceza

DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALLARINI İHLAL EDEN 342 VATANDAŞA 300 BİN 688 TL CEZA KESİLDİ.

DENİZLİ 09.11.2020, 17:40
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Pandemi kurallarına uymayan 342 kişiye 300 bin 688 TL ceza

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 342 vatandaşa 300 bin 688 TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 01 Kasım ile 08 Kasıml 2020 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 328 kişiye 295 bin 200 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 14 kişiye ise 5 bin 488 TL para cezası kesildi.

Son bir hafta içerisinde toplamda 342 kişiye 300 bin 688 bin TL para cezası uygulandı.

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