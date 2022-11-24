Pamukkale’de vezneler hafta sonu açık olacak

Denizli’de Pamukkale Belediyesi Emlak, Çevre Temizlik ve İlan vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin son günü 30 Kasım 2022 Çarşamba günü olması nedeniyle yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların ödeme sürelerini kaçırmamaları için hafta sonu veznelerini açık tutacak.

Her yıl iki ayrı dönemde ödenen Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi’nin ikinci döneminin son ödeme tarihi bu yıl 30 Kasım 2022 olarak belirlendi. Pamukkale Belediyesi, vatandaşların vergi ödemelerini kolaylaştırmak adına her ödeme döneminde olduğu gibi bu dönemde de birçok kolaylık sağlamaya devam ediyor. Pamukkaleli vatandaşlar, vergi ödemelerini YSE’deki ana hizmet binası, Atatürk Caddesi, Aktepe ve Deliktaş ek binalarında ki vezneler ile Gözler Mahallesindeki veznelerden ödeme yapılabilirken, Tapu Kadastro Müdürlüğü’ndeki hizmet noktasından ve belediyeye gelmeden kolaylıkla belediyenin resmi web sitesinden de yapabiliyorlar. 61 mahalleye sahip Pamukkale ilçesinin merkeze uzak mahallelerinde hizmet veren gezici vezne, hafta içi her gün belirli saat aralıklarında mahalleleri gezerek, vatandaşların ödemelerini kolaylıkla yapabilmelerini sağlıyor.

Hafta sonu vezneler açık olacak

Pamukkale Belediyesi, vatandaşların vergi borçlarında ödeme kolaylığı da sağlıyor. Belediyeye gelmeden ödeme yapma imkânlarına rağmen Pamukkale Belediyesi, vatandaşların yoğunluktan dolayı vergi ödemelerinde gecikme yaşamaması için hafta sonunda da veznelerini açık tutacak. 26 Kasım 2022 Cumartesi ve 27 Kasım 2022 Pazar günleri Pamukkale Belediyesi’nin YSE’deki ana hizmet binası, Atatürk Caddesi’ndeki ek hizmet binası ile Deliktaş ek binalarındaki vezneler vatandaşların hizmetinde olacak. Vezneler hafta sonunda 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ödeme alacak.