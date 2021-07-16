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Pamukkale’de kurban kesim yerleri belirlendi

Pamukkale’de kurban kesim yerleri belli oldu. İlçede küçükbaş kurban kesimi için 6 nokta, büyükbaş kurban kesimi içinde 1 yer belirlendi.

DENİZLİ 16.07.2021, 16:27
Pamukkale’de kurban kesim yerleri belirlendi
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Pamukkale’de kurban kesim yerleri belli oldu. İlçede küçükbaş kurban kesimi için 6 nokta, büyükbaş kurban kesimi içinde 1 yer belirlendi.

Yaklaşan kurban bayramı öncesi Pamukkale ilçesinde kurban kesim yerleri belirlendi. Pamukkale İlçesi Kurban Hizmetleri Komisyonu kararına göre Pamukkale’de küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için kurban kesim yerleri belirlendi. Buna göre küçükbaş hayvanlar için Ulu Cami yanı, Kuşpınar Pazar Yeri, İncilipınar Kapalı Pazar Yeri, Kınıklı Kapalı Pazar Yeri, Dokuzkavaklar Merkezefendi Kuran Kursu bahçesi ve Anafartalar Kapalı Pazar Yeri, büyükbaş hayvanlar için de Akhan Mahallesi Çayır Mevki Duranlar Mezbahanesi olarak belirlendi.

Pamukkale Belediyesi’ne vatandaşlar 444 9 220 ve 0258 296 96 96 nolu telefondan ulaşabilecek. Öte yandan Pamukkale ilçesinde Kurban Bayramı’nın arife günü olan 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü tüm pazar yerlerinde pazar kurulacak. Böylece vatandaşlar bayram alışverişlerini yapabilme imkanına sahip olacak.
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