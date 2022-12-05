Pamukkale’de hedef bir üst lige çıkmak

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 8. Grup’ta mücadele eden Pamukkale Belediyespor, sezon başında belirlediği Play-Off hedefine emin adımlarla ilerliyor. Mavi beyazlı takım ilk devrede oynadığı 8 maçın 7’sini kazanarak sıralamada ikinci basamakta yer aldı.

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde mücadele eden Pamukkale Belediyespor, 2022-2023 sezonu öncesi belirlediği hedefine ulaşmak için mücadelesini sürdürüyor. Mavi-beyazlı takım sezonun ilk maçında Antalya Megaspor’u 3-2 yenerek sezona galibiyetle başlarken, deplasmanda Kepez Belediyespor’u 3-0 ve iç sahada Zirve Gençlik’i yine 3-0 yenerek iyi gidişini devam ettirdi. Pamukkale Belediyespor 4. Haftada Antalya Açı Koleji’ne 3-1 yenilirken, Özel Termessos Hastanesi Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor ve Tutku Gençlik’i 3-0’lık skorlarla geçti. Antalyaspor’u 3-1 yendikten sonra ilk devrenin son maçında Denizli Büyükşehir Belediyespor’a konuk olan Pamukkale Belediyespor bu maçı da 3-0 kazanarak, devreyi 20 puanla lider Açı Koleji’nin 2 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Pamukkale Belediyespor, Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi’nin 2. yarısının ilk maçında 11 Aralık 2022 Pazar günü deplasmanda Antalya Megaspor’a konuk olacak. Mavi-beyazlı takım bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

“Sultanlar ligine çıkmak istiyoruz”

Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Baş antrenörü Savaş Salgın takımın hedefe ulaşması için sezonun ilk devresinde alınan sonuçların kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “Bu sezon ilk devrede sadece 1 mağlubiyet aldık. Diğer 7 maçımızı kazandık. Ligde şuanda iyi durumdayız. İkinci yarı öncesi 3 ya da 4 takviye yapmak istiyoruz. Bu takviyeler ile birlikte hedefimiz ilk iki sırada yer alarak Play-Offlar’da da başarılı olarak bir üst lige çıkmak. Oradan da sultanlar ligine çıkmak istiyoruz. Başta Pamukkale Belediye Başkanı ve Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı Avni Örki olmak üzere, kulüp başkanımız Ayhan Soyfidan ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca seyircimize de çok teşekkür ederiz” dedi.

Pamukkale Belediyesporlu kick bokscuların boşu yok

Öte yandan Pamukkale Belediyesinin destekleriyle Hasan Güngör Spor Salonu’nda hafta sonunda yapılan Denizli Kick Boks Ligi 4. Etap Şampiyonası’na 32 ilden 800 sporcu katıldı. Müsabakalarda Pamukkale Belediyespor Kulübü’nden 2 sporcu yer aldı. Şampiyonada 85 kilogramda Genç Erkekler Kick Light kategorisinde mücadele eden Ahmet Burak Canbeldek, tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Yine mavi-beyazlı kulüpte spor yaşamını sürdüren Görkem Duman ise 75 kilogram Kick Light kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.