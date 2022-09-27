Pamukkale Belediyesporlu isimlerden 11 madalya

Pamukkale Belediyesporlu isimler hafta sonundaki organizasyonlardan 11 madalya ile ayrıldı. Pamukkale Belediyesinin destekleriyle gerçekleşen 4. İller Arası Denizli Kick Boks Ligi 3. Etap şampiyonasında mavi-beyazlı kulüp 2 madalya alırken, dart ve yağlı pehlivan güreşlerinden de başarılı sonuçlar çıktı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin de açılışına katıldığı, Pamukkale Belediyesinin katkılarıyla “4. İllerarası Denizli Kick Boks Ligi” müsabakaları Hasan Güngör Spor Salonu’nda düzenlendi. Pamukkale Belediyesporlu 3 sporcu Nazife Güçlü, Mehmet Eyüp Saka ve Görkem Duman da madalya için turnuvada yer aldı. Pamukkale Belediyesporlu 2 kick bokscu 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile turnuvayı tamamladı. 79 kg Low Kick kategorisinde mavi beyazlı kulüp için mücadele eden Görkem Duman ikinci olarak gümüş madalyayı kazanırken, 70 kg Low Kick kategorisinde Mehmet Eyüp Saka bronz madalyanın sahibi oldu.

Dart ve yağlı güreşten madalya geldi

Pamukkale’de gençlerin spor yapmasına olanak sağlamak amacıyla kurulan Pamukkale Belediyespor Kulübü’nün dartçıları Ankara’da gerçekleşen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonasında 1 altın, 2 gümüş ile 5 bronz madalyanın sahibi oldu. Yıldız kızlar kategorisinde yarışan Esma Doğan Türkiye birincisi olarak altın madalya; minikler kategorisinde Bekir Enes Altıntaş gümüş madalya; yıldız kızlar kategorisinde de gümüş madalya Pınar Önay’ın oldu. Yıldız erkeklerde Ömer Türkarslan ve Harun Salih Turgut Türkiye üçüncüsü olurken, büyükler kategorisinde yarışan Emin Furkan Şahin de bronz madalyanın sahibi oldu. Genç kızlar da yarışan Pınar Önay ve genç erkekler de yarışan Harun Salih Turgut Türkiye üçüncüsü oldu. Pamukkale Belediyesporun yağlı güreşçileri de, Manisa’da bu yıl 7’ncisi düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreşleri’ne katıldı. Yuntdağı Yağlı Güreşleri’ne 63’ü baş boyda olmak üzere 500’e yakın sporcu katılırken, Pamukkale Belediyespor’u temsilen küçük orta küçük boyda mücadele eden Yunus Emre Sakallı ikinci olarak gümüş madalya kazandı.