Pamukkale Belediyesi dev festivalde boy gösterecek

Denizli Pamukkale Belediyesi, geçen yıl da katıldığı “Tam Bana Göre Festival” sloganıyla gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Gençlik Festivalinde yer alacak.

Pamukkale Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen ve ülkenin dört bir yanından katılımın sağlandığı “Yerel Yönetimler Gençlik Festivali”ne katılıyor. 5-9 Ekim 2022 tarihleri arasında Ankara’da Başkent Millet Bahçesi’nde “Tam Bana Göre Festival” sloganıyla gerçekleşecek olan festivalde Pamukkale Belediyesi çeşitli branşlarda yarışmalara katılacak. Geçen yıl 8 takım arasında şampiyon olunan ayak tenisi branşının yanı sıra dart, masa tenisi ve penaltı yarışmasında da Pamukkale Belediyesi temsil edilecek. Coğrafi işareti “Denizli Kekiği” adıyla alınan kekik ile birlikte nar ve lavantanın tanıtımı da açılacak olan stant da yapılacak.

Gençlik Vadisi ödül almıştı

Pamukkale Belediyesi, geçen yıl yapılan proje yarışmasından da ödülle dönmüştü. Türkiye’nin her bölgesinden 40 büyükşehir ve il belediyesi ve nüfusu 100 bini aşan 105 ilçe belediyesi yer aldı. “Yerel Yönetimler Gençlik Festivali”nde Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’ndaki gençlere yönelik hizmetleri kapsayan “Gençlik Vadisi Projesi” “Gençlik Hizmetlerine Yönelik Fiziki Belediyecilik Yatırımları” dalında ödüle layık görülmüştü. Ödül, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti.