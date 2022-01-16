banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Son 24 saatte korona virüsten 136 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 136 kişi hayatını kaybetti
Muziplik, hem işinden hem de tazminatından etti!
Muziplik, hem işinden hem de tazminatından etti!
Vefat eden kişinin idari borçları mirasçılardan talep edilemez
Vefat eden kişinin idari borçları mirasçılardan talep edilemez
Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti
Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti

Pamukkale Belediye Spor Kulübü’nün engelli badminton takımı faaliyete geçti

Pamukkale Belediye Spor Kulübü, aktif branşlara bir yenisini daha ekledi. Mavi-beyazlı kulüp bedensel ve işitme engelliler badminton branşını aktif hale getirdi. Sporun her dalında yer almak istediklerini söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Sporda 12. branşımızı aktif hale getirdik, sporun her dalında aktif olmak istiyoruz” dedi.

DENİZLİ 16.01.2022, 22:43
Pamukkale Belediye Spor Kulübü’nün engelli badminton takımı faaliyete geçti

Pamukkale Belediye Spor Kulübü, aktif branşlara bir yenisini daha ekledi. Mavi-beyazlı kulüp bedensel ve işitme engelliler badminton branşını aktif hale getirdi. Sporun her dalında yer almak istediklerini söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Sporda 12. branşımızı aktif hale getirdik, sporun her dalında aktif olmak istiyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyespor’un tekerlekli sandalye basketbol, kadın voleybol, basketbol, halter, karate, kick boks, dart, masa tenisi, güreş, taekwondo ve okçuluk branşlarından sonra faaliyete geçen 12. branşı bedensel ve işitme engelliler badminton takımı oldu. Denizli’deki ilk işitme ve bedensel engelliler badminton takımının oluşturulduğunu belirten antrenör İpek Köse “Denizli’de badmintonda bedensel ve işitme engelliler adına yeni bir sayfa açtık. Bu açtığımız sayfa çocuklarımızın yürekleri gibi çok saf ve temiz. Onlarla bu yolda hem kaderlerine hem hayatlarına güzel yarınlar sunmak için çabalıyoruz. Bu yolda ilk başta ailelerimizin ve çocuklarımızın ön yargıları vardı. Çocuklarımızın ailelerinde başarabilir mi, anlayabilir mi, uygulayabilir mi korkusu oluyor. Ancak badmintona başladıktan sonra tüm çocuklarımızın hayatlarında olumlu yönde birçok değişim oldu. Çocuklarımız spora başlamadan önce okullarında çekingen davranıyorlardı, spora başladıklarından sonra velilerden özgüven kazandıklarını, daha aktif bir hale dönüştüklerini duyuyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Badminton ailesi olarak bizim buradaki ilk amacımız çocuklarımıza hayatlarını oldukları gibi sevdirmek, onları hayata kazandırmak. İkinci hedefimiz ise bu çocuklarımızın her birini milli sporcu yaparak Avrupa’ya, Olimpiyatlara yollamak. Çok sıkı antrenmanlar yaptığımız için bu hedeflerimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Bu hedeflere yürümemizde bize destek olan Pamukkale Belediyemize, Avni Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tüm engelli çocuklarımızı bize katılmaya davet ediyoruz” dedi.

“Kendime güvenim arttı”

Takımın oyuncularından Aslı Göğmen “Bu spora başladıktan sonra kendime güvenim arttı. Daha önceden herhangi bir sporla uğraşmıyordum, badminton sayesinde spor yapmaya başladım. Badmintona başlayınca hedeflerim değişti, daha yükseklere ulaşabileceğime inancım arttı. Bize bu fırsatları sunan, destek olan Pamukkale Belediyesine teşekkür ediyorum” şeklinde konuşurken takımın 15 yaşındaki sporcusu Ahmet Eren Öztürk ise “Badminton sporuyla birlikte hayatın sadece okuldan ibaret olmadığını, okul dışı aktivitelerin de hayatımda önemli bir yeri olduğunu anladım. Bu spor daha fazla sosyalleşmemi, yeni arkadaşlar edinmemi sağladı. Bizden desteklerini esirgemeyen Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye teşekkür ediyorum” dedi.

İlk turnuva Kütahya’da

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun 2022 faaliyet programında yer alan Türkiye İşitme Engelliler Badminton Şampiyonası 24 ile 26 Ocak 2022 tarihleri arasında Kütahya’da gerçekleşecek. Pamukkale Belediyespor bedensel ve işitme engelliler badminton takımı burada ilk turnuvasına 7 sporcu ile katılacak. Minikler kategorisinde Burak Kurt, Ömer Aydoğdu ve Muhammed Alsan mücadele ederken, Yıldızlar kategorisinde Hasan Ali Babaak ile Tunahan Tanrıöver, Bütünler kategorisinde ise Buse Önce ile Aslı Göğmen Pamukkale Belediyespor adına madalya için mücadele edecekler.

“Spor gençler için çok önemli”

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mavi-beyazlı kulübün her geçen gün büyümeye devam ettiğini ifade ederek, “Sporun her dalında yer almayı istiyoruz. Bizim hedefimiz sporu bu şehrin bu ilçenin en ücra yerlerine kadar ulaştırabilmek. Böylelikle şehrimizdeki yetenekli olup fırsat bulamamış çocuklarımıza, gençlerimize olanak sağlamak, onları profesyonel spor imkanlarıyla tanıştırmak. Pamukkale Belediyespor bedensel ve işitme engelliler badminton takımımız 12. branşımız olarak faaliyete geçti. Pamukkale’de Denizli’de işitme engelliler için bir badminton takımını ilk defa biz oluşturmuş durumdayız. Sporcularımızın bizleri gururlandıracağından şüphemiz yok. 24-26 Ocakta Pamukkale’miz, Denizli’miz için ilk turnuvalarına çıkacaklar. Ben takımımızın hem kulübümüz hem belediyemiz hem de Denizli’mizin adını başarıyla duyuracağına inanıyor, başarılar diliyorum” dedi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Samsunspor 19 30
8. Adanaspor 19 29
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 19 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11