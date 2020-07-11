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Pamukkale Belediye Başkanı: “Bölgenin en büyük yaşam alanı hayata geçecek”

PAMUKKALE BELEDİYESİ TARAFINDAN YAKLAŞIK 6 BİN KİŞİNİN YAŞADIĞI AKHAN MAHALLESİNDE 5 BİN METREKARE BETON KİLİT PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNİRKEN, 20 BİN METREKARELİK ALANA SAHİP MESİRE ALANI DA HAYATA GEÇİRİLİYOR.

DENİZLİ 11.07.2020, 10:35
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Pamukkale Belediye Başkanı: “Bölgenin en büyük yaşam alanı hayata geçecek”

Pamukkale Belediyesi tarafından yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı Akhan Mahallesinde 5 bin metrekare beton kilit parke taşı döşeme çalışmalarında sona gelinirken, 20 bin metrekarelik alana sahip mesire alanı da hayata geçiriliyor.

Denizli’nin Pamukkale İlçesi Akhan Mahallesinde kısa bir süre önce başlayan beton kilit parke taşı döşeme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Pamukkale Belediyesi tarafından 5 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmalarla birlikte kaldırım ve parklarda da düzenleme işlemleri sürüyor. Öte yandan Akhan Mahallesinde 20 bin metrekarelik alanda bölgenin en büyük mesire alanlarından birinin yapımına da devam ediliyor. Yapımı devam eden Çamlık Cami ve mevcutta bulunan halı saha ile birlikte geniş bir alan halkın hizmetine mesire alanı olarak sunulacak. Pamukkale Belediyesi ekipleri alanda peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Yine bu proje içinde 3 bin metrekarelik beton parke kilit taşı döşeme çalışması da yer alıyor.

“Akhan’ı güzelleştiriyoruz”

Yapılan çalışmalardaki amacın vatandaşların mutluluğu olduğunu belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Akhan 6 bine yakın vatandaşımızın yaşadığı güzel bir mahallemiz. Burada ekiplerimiz yoğun bir çalışma içinde. Bir taraftan 5 bin metrekare beton kilit parke taşı döşeme işi yapılırken bir taraftan da bölgenin en büyük mesire alanlarından birini yapıyoruz. Mahallenin meydanı denilebilecek yapımı devam eden caminin bulunduğu toplam 20 bin metrekarelik alandaki mesire alan için yaklaşık 500 kamyon dolgu malzemesi kullandık. Burası tamamlandığında hemen yanındaki koruluktaki yürüme alanları, çocuk parkları, halı saha ve caminin bahçesi ile birlikte Akhan’a yakışır bir hale gelecek. Hem beton parke taşı çalışmamız hem de mesire alanı çalışmamız hayırlı olsun” diye konuştu.

“Yapılan hizmetlerden halk memnun”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Akhan Mahalle Muhtarı Orhan Genç, “Mahallemizin ihtiyaçlarını daha önce kendisine ilettik. Mahallemiz genelinde beton kilit parke taşı döşendi. Bu hizmet halkımızı memnun etti. Bunun yanında Akhan’ın meydanında yapımı devam eden cami, halı saha ve korulukla birlikte önemli bir proje çalışması devam ediyor. Kendisine mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

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