Özlenen kar kartpostallık manzaralar oluşturdu

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışına karşı vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını sürdürürken, beyaz örtü Büyükşehir parklarında kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi dünden itibaren etkisini gösteren kar yağışına karşı sorumluluk alanındaki yollarda 150 araç, 300 kişilik ekiple çalışmalarını sürdürürken, tüm şehir beyaza büründü. Özellikle Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı Çamlık, İncilipınar, Adalet ve Servergazi Parkı başta olmak üzere Pazar gününü de fırsat bilerek yeşil alanlara akın eden Denizlililer muhteşem manzaranın tadını çıkardı. Sevdikleriyle kar topu oynayıp kardan adam yapan vatandaşlar beyaz örtüde bol bol hatıra fotoğrafı çekti, ortaya çıkan muhteşem manzaraları fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirdi.

“Kar berekettir”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kar yağışını sevinçle karşıladıklarını belirterek, “Kar berekettir. İnşallah bereket yağmaya devam eder. Biz tüm ekiplerimizle gece gündüz çalışıp vatandaşlarımızın olumsuzluk yaşamaması için sahada olmaya devam edeceğiz. Emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.