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Otobüsle uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı

Denizli’de uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak gerçekleştirilen 2 farklı operasyonda, 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DENİZLİ 20.06.2022, 16:40
Otobüsle uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı

Denizli’de uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak gerçekleştirilen 2 farklı operasyonda, 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik görevliler tarafından operasyon yapıldı. Otobüs ile uyuşturucu madde getirileceği ve satılacağı yönünde alınan istihbari bilgiler üzerine yürütülen çalışmalarda, düzenlenen 3 ayrı operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, toplam 600 gram Metamfetamin Maddesi ele geçirildi. “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Yapılan bir diğer operasyonda ise 13 şüpheli üzerinde satışa hazır vaziyette çeşitli cins ve miktarlarda uyuşturucu maddeler yakalandı. İşlemleri ardından “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen 13 kişiyle birlikte toplam tutuklu sayısı 16’ya yükseldi.

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