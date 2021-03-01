banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
CHP’den istifa eden meclis üyeleri AK Parti’ye geçti
CHP’den istifa eden meclis üyeleri AK Parti’ye geçti
Erdoğan sosyal medyadan paylaştı...
Erdoğan sosyal medyadan paylaştı...
Türkiye'nin risk grubuna göre renk haritası
Türkiye'nin risk grubuna göre renk haritası
Astronotlar uzay yürüyüşünde
Astronotlar uzay yürüyüşünde

Orta riskli konumunda bulunan Denizli’de alınacak yeni kararlar!

Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı sona erdi. Tüm bakanların katıldığı toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderlik etti. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Orta riskli (sarı) konumunda bulunan Denizli’de alınacak kararlarda atılacak olan adımlar Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Valiliklerimiz başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurullarımız bu güncellemeye göre uygulamayı gözden geçirecek ve yeni düzenlemelere gidecektir. Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek" dedi.

DENİZLİ 01.03.2021, 21:27
3
Orta riskli konumunda bulunan Denizli’de alınacak yeni kararlar!

Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı sona erdi. Tüm bakanların katıldığı toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderlik etti. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Orta riskli (sarı) konumunda bulunan Denizli’de alınacak kararlarda atılacak olan adımlar Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Valiliklerimiz başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurullarımız bu güncellemeye göre uygulamayı gözden geçirecek ve yeni düzenlemelere gidecektir. Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde saat 15.00’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başlayan Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı sona erdi. Tüm bakanların katıldığı toplantı yaklaşık 3 saat sürmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyle yeni haftanın risk haritası yayınlandı. Haritaya göre, düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi.

“Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendisi belirleyecek”

Haritaya göre orta riskli (sarı) konumunda yer alan Denizli için geçerli olacak normalleşme adımlarını tek tek açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşmeye başlıyoruz. Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek. Her iki haftada bir de normalleşme uygulaması güncellenecek. Valiliklerimiz başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurullarımız bu güncellemeye göre uygulamayı gözden geçirecek ve yeni düzenlemelere gidecektir. Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek. Vatandaşlarımız günlük hayatlarının her anında temizlik, maske ve mesafe diye özetlediğimiz salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklar. Salgın artış eğilimine girdiği yerlerde kısıtlamalar tekrar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendisi belirleyecek” dedi.

"Akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek"

Kabine toplantısında normalleşme adımlarının prensipte nasıl atılacağı konusunu kapsamlı şekilde görüştüklerini belirten Erdoğan, “Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek. Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer aşamalarda da eğitim öğretime başlanacaktır. Yüksek ve çok riskli illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır. Restoran, kafeterya, lokanta, tatlıcı, pastacı, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebileceklerdir. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerimizde sabah 09.00 ile akşam 19.00 arasında faaliyet gösterebileceklerdir. Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenleme yapabilecek. Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme, düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecektir. STK’lar, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecektir” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 24 40
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 25 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20