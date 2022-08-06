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Ormanlık alandaki örtü yangını büyümeden söndürüldü
Denizli’nin Çal İlçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınında 10 dekarlık alan zarar gördü.
DENİZLİ 06.08.2022, 12:15
Denizli’nin Çal İlçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınında 10 dekarlık alan zarar gördü.
Yangın, Çal ilçesi Akkent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen Bilgiye göre, ormanlık alanından yükselen dumanların ardından vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine alana Çal Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye giden ekiplerin yaklaşık 2 saat boyunca yaptığı müdahalenin ardından hızla ilerleyen örtü yangını büyümeden söndürüldü. Ağaçlara sıçramadan söndürülen yangında 10 dekarlık alan zarar gördü.