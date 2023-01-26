Önce tartıştı, sonra bacağına bıçak saplayıp kaçtı

Denizli’de bir biri ile tartışan yabancı uyruklu iki kişiden biri cebinden çıkarttığı bıçağı karşısındakinin bacağına sapladı. Bıçakların konuştuğu kavgad,a saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı genç ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Pamukkale Atalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Şehir meydanında karşılaşan iki yabancı uyruklu arasında ilk önce hararetli tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma yerini kavga bırakmasıyla cebinden bıçak çıkartan K.K. (15), karşısındaki Abdullah K.’nın (16) bacağına bıçak sapladı. Aldığı bıçak darbesiyle yere düşen Abdullah K.’nın yardımına çevredekiler koşunca, saldırgan olay yerinde hızlıca kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan Abdullah K. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, güvenlik güçleri ise kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.