Öğrenim yardımı müracaatında son gün 30 Eylül

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2022-2023 eğitim-öğretim yılında lise ve dengi okullar düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik yapacağı öğrenim yardımı müracaatlarının 30 Eylül 2022 Cuma günü sona ereceği uyarısı yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik sürdürdüğü öğrenim yardımı başvuruları 30 Eylül 2022 Cuma günü sona erecek. 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü müracaatları www.denizli.bel.tr resmi internet sayfası üzerinden online olarak başlanan öğrenim yardımı başvurularının 30 Eylül 2022 Cuma günü tamamlanacağı hatırlatıldı. Başvuruda öğrenciler, kendilerinden istenilen resmi evrakları eksiksiz bir şekilde tamamlayarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda bulunan kayıt ofisine teslim etmesi gerekiyor. Öğrenim yardımı almaya hak kazanan 5 bin öğrenciye 10 ay boyunca ayda 250 TL olmak üzere toplam 12 milyon 500 bin lira destek verilecek.

Denizli merkez ve tüm ilçelerden başvuruluyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin sağlayacağı öğrenim yardımına Denizli merkez ile birlikte tüm ilçelerden başvuru yapıldığı belirtilirken, başvuru şartları ise şöyle: “Öğrencinin T.C vatandaşı olması, lise ve dengi okullarda öğrenim görüyor olması (Açık Lise, Özel Okul, Kolej ve Temel Liselerde öğrenim gören öğrenciler başvuruda bulunamaz) ailesinin belediye mücavir alan sınırları içinde (Denizli) ikamet etmesi gerekecek. Bunların yanında öğrencinin başka yerden burs almaması, ailesinin ekonomik durumunun zayıf olması, okulunda başarılı olması, kamu haklarından yasaklı olmaması, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı bulunmaması, sınıf tekrarı yapmamış olması ve devam ettiği okuldan disiplin cezası almamış olması şartları aranıyor.”