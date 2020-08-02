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Odunlukta çıkan yangın otomobile sıçradı
DENİZLİ’NİN HONAZ İLÇESİNDE EVİN ODUNLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI. MEYDANA GELEN YANGINDA PARK HALİNDE BULUNAN BİR OTOMOBİL VE EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.
DENİZLİ 02.08.2020, 17:48
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Denizli’nin Honaz ilçesinde evin odunluğunda yangın çıktı. Meydana gelen yangında park halinde bulunan bir otomobil ve ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Honaz ilçesi Karakurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Ç.’ye ait evin odunluğunda sebebi belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Odunluğun yakınında park halinde bulunan Fiat markalı 15 HR 739 plakalı otomobilde yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri odunluk ve araç yangınını söndürdü. Otomobil ve odunluk kullanılamaz hale gelirken, ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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