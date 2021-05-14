Motosikletiyle gezintiye çıkan genç kazada can verdi

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Denizli’de ikamet eden Tekke Mahallesi Muhtarı Hasan Şen’in oğlu Musa Şen (25) bayram nedeniyle ailesini ziyarete geldi. Şen, öğleden sonra motosikletiyle dolaşmak için dışarıya çıktı. Virajlı yollarda direksiyon hakimiyetini kaybeden Musa Şen, virajı alamayınca takla attı.

Kazayı gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa zaman içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, Musa Şen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şen’in cansız bedeni morga kaldırıldı.