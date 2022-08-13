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Motosiklet elektrikli bisiklete kafa kafaya çarptı; 3 yaralı

Denizli’de kontrolsüz şekilde karşı yola geçmeye çalışan elektrikli bisiklet ile ana yolda seyir halinde olan motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda metrelerce savrulan 3 kişi yaralandı.

DENİZLİ 13.08.2022, 10:12
Motosiklet elektrikli bisiklete kafa kafaya çarptı; 3 yaralı

Denizli’de kontrolsüz şekilde karşı yola geçmeye çalışan elektrikli bisiklet ile ana yolda seyir halinde olan motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda metrelerce savrulan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kavşaktan kontrolsüz bir şekilde karşıya geçmeye çalışan Fatma D.’nin kullandığı elektrikli bisiklete, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Mehmet A.’nın kullandığı motosiklet süratle çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar devrilirken, sürücüler ve yolcu konumundaki kişi metrelerce savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri sürücüleri ve motosikletin arkasında bulunan Ahmet Ö.’yü yaptığı ilk müdahalenin ardından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırdı. Güvenlik önlemlerinin alındığı yolda araçlar kısa süre sonra kaldırıldı. Hastaneye götürülen ve kafasından yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet A.’nın Denizli’ye sevk edildiği öğrenildi.

Kaza anı kamerada

3 kişinin yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin, kontrolsüz bir şekilde yola çıkan elektrikli bisiklet ile kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı.

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