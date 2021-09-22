Midesindeki kötü huylu tümörden kapalı yöntem ameliyatla kurtuldu

Denizli’de yaşayan 44 yaşındaki hasta, kan düşüklüğü ve bayılma şikayetiyle başvurduğu Özel Egekent Hastanesi’nde midesinde kötü huylu tümör olduğunu öğrendi. Genel Cerrahi uzmanları tarafından yapılan kapalı yöntem ameliyat ile sağlığına kavuşan hasta, açık ameliyatlara göre daha az acı çektiği ve kısa sürede ayağa kalktığı için mutlu olduğunu belirtti.

Sarayköy ilçesinde yaşayan Yalçın Ton, halsizlik, erken yorulma, aşırı terleme ve bayılma şikayetiyle Özel Egekent Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonucu Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Onur Birsen’e yönlendirilen Ton’a, midesinde kötü huylu kitle ve kitleye bağlı kanama teşhisi konuldu. Hastaya laparoskopik (kapalı yöntem) ameliyat önerildi. Doç. Dr. Onur Birsen ve Prof. Dr. Burhan Kabay tarafından gerçekleştirilen Subtotal Gastrektomi ameliyatı sonrası Ton, ağrısız bir şekilde sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Daha az ağrı ve hızlı iyileşme süreci

Ameliyat sonrası ertesi gün ayağa kalkan ve kendini iyi hissettiğini belirten Ton, “Kapalı yöntem ile yapılan ameliyat sonrası çok az ağrı çektim ve hızlı bir şekilde ayağa kalkabildim. Doktorlarıma ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.

“Ameliyat başarılı geçti”

Hastanın tetkikleri ve genel durumu birlikte değerlendirildiğinde ameliyatının laparoskopik yöntemle yapılmasının daha uygun olacağına karar verdiklerini belirten Doç. Dr. Onur Birsen, “Karından yapılacak büyük bir kesi yerine, laparoskopik cerrahide kullanılan birtakım aletler ile açtığımız deliklerden ameliyat yapılacağı için hastanın ameliyat sonrası dönemde ayağa kalkması ve toparlanması daha hızlı ve daha az ağrılı olacaktı. Ameliyat planlandığı gibi başarılı geçti ve hastamız kısa sürede toparlanarak sağlıklı bir şekilde taburcu edildi” şeklinde konuştu.