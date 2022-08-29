MHP İl Başkanı Garip; “30 Ağustos emperyalistlere vurulmuş en büyük tokattır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, “30 Ağustos, emperyalist güçlere vurulmuş en büyük tokattır. Ancak bu tokadın acısını hala unutabilmiş değillerdir” dedi.

MHP Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu görüşleri aktardı; “30 Ağustos Zaferi; yüce Türk Milletinin Mondros Antlaşmasıyla elini kolunu bağlamaya ve hemen ardından Sevr Antlaşmasıyla Anadolu’yu, ata toprağımızı parsel parsel bölmeye çalışanların yediği en büyük tokattır. 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos’ta zaferle taçlanan büyük taarruz Türk Ulusunun; vatan, bayrak aşkıyla 7 düvele karşı duruşunun simgesi olmuştur.

Büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun ardında kenetlenmiş Türk ordusu ve Türk milleti, hele konu vatansa önlerinde hiçbir gücün duramayacağını göstermiştir. 30 Ağustos’da yedikleri tokadın acısını hala unutamayan emperyalist güçler, bir asır da geçmiş olsa saldırılarını farklı yollarla hala sürdürmektedir. Milletimiz bağımsızlığı, istiklal ve istikbali için kanının son damlasına kadar mücadele etmeye 100 yıl önce olduğu gibi bugünde hazırdır.”

“büyük Taarruzun Denizli için önemi büyüktür”

30 Ağustos Zaferi’nin Denizli için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Garip, “Anadolu’nun içlerine kadar ilerleyerek yurdumuzu bölüşmeyi hesap eden emperyalist güçler, aldıkları ağır yenilgiyle İzmir’e kadar ardına bakmadan kaçmıştır. Ancak, korkuyla kaçarken ülkemizin her yanına da ateş salmışlardır. Çivril’de, Güney’de Buldan’da Sarayköy’de çok sayıda işgal edilmiş köy bulunmaktaydı. Emperyalist güçler, topraklarımızdan kaçarken, bazı köylerimizi ateşe vermiş, insanlarımızı da toplu halde şehit etmiştir. Yüreklerimizi de yakmışlardır. Bir Denizlili olarak, işgal altında kalan topraklarımızı ve yaşananları unutmamalıyız. Çivril’de Güney’de yakılarak şehit edilen masum köylülerimizi, atalarımızı unutmamalıyız. Çünkü, ardına bakmadan kaçan emperyalistlerin maşaları İzmir’de denize dökülürken, akılları hala bu topraklarda kalmıştır. Özellikle gençlerimizden şunu çok iyi anlamaları özel ricamdır. 30 Ağustos zaferi sadece askeri bir zafer değildir. Büyük taarruz, bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun, emperyalistlere karşı inançla mücadelenin ne denli büyük önem taşıdığının göstergesidir. Başta da söylediğim gibi, tarihin en acı tokatlarından birini yiyerek defedilen emperyalist güçler, bugün farklı kollardan yine saldırmaktadır. Gençlerimiz bu saldırıları aynı 30 Ağustos ruhu ile irdelemeli ve milli değerlerine bu şekilde sahip çıkmalıdır” ifadelerini kullandı.