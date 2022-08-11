Merkezefendili çocuklar şenlikte doyasıya eğlendi

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi tarafından ilki düzenlenen Yaz Spor Okulları Şenliği, muhteşem bir coşku ile Alpaslan Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi’nin sporu çok sevdiğini biliyoruz. Bizler de bu doğrultuda çalışarak ilçemizi sporun merkezi haline getireceğiz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Yaz Spor Okulları öğrencilerine yönelik, Alpaslan Spor Tesisi’nde düzenlenen sportif aktivitelerin yapıldığı ve birbirinden ünlü sporcuların yer aldığı şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Kursiyerlerin ve ailelerin keyifli vakit geçirdiği etkinlik, Ozan Ozanca konseri ile başladı. Sonrasında, Futbol Freestyle Türkiye Şampiyonları Ufuk Güven ve Erkan Yetim, Basketbol Freestyle Türkiye Şampiyonları Ümit Uçur ve İzzettin Esmer, Guinnes Rekorları bulunan Emre Saraç ve Hüseyin Yalçın ile Break Dance Türkiye ve Avrupa Şampiyonu Hasan Özdemir ve ekibi sahne gösterimi gerçekleştirdi. Etkinlikte ayrıca çocuklar için illüzyon gösterisi, oyun grupları ve ödüllü yarışmalar yapıldı. Şenliğe, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, meclis üyeleri, muhtarlar, öğrenciler ve veliler katıldı.

“Gençlerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuz”

Öğrencilerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Görevi devraldığımı tarihten itibaren çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışıyor ve çabalıyoruz. Bu mahallemizde gençlerimiz için bir sosyal tesisimiz yoktu. Sizden gelen taleplerle bu alanı futbol, basketbol ve voleybol alanı olan spor tesisi yaptık. Merkezefendili hemşehrilerimizin ihtiyacını karşıladıkca bizler de çok mutlu oluyoruz. Tesislere gelmenizi istiyoruz çünkü; çocuklarımızın spor yapmasını ve çocuklarımızın hem mental gelişiminin hem fiziki gelişiminin sağlıklı olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durması adına spor tesislerimize gelmesini istiyoruz. Sosyal etkinlikleri bol olan bir belediyeyiz. Sıkıntılı günlerde, sevdikleriniz ve ailelerinizle birlikte güzel vakit geçirmenizi istiyoruz. Bu zor günler geçecek, güzel günlere az kaldı. Spora ve sporcuya desteğimiz tüm hızıyla devam edecek. Etkinliğe katılım sağladığınız için siz değerli Merkezefendili hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu tesisler sayesinde spor ve sporcular gelişiyor”

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, “Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a güzel bir tesisi mahalleye kazandırdığı için teşekkür ederim. Tesisin bulunmadığı bir ortamda sporun gelişmesinin hiç bir şekilde mümkün olmadığını biliyoruz. Gençlerimizin sosyalleşmesi ve her türlü zararlı alışkanlıklardan korunması için önce onları sporla tanıştırmamız gerekir. Sanayide ve üretimde marka kent olan Denizli’nin sporda da marka kent olması en iyi hedefimiz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın önünü açacağız” ifadelerini kullandı.