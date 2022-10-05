Merkezefendi’de üst yapı hızla sürüyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından protokolü gerçekleştirilen Sümer Mahallesi’nde üst yapı çalışmaları başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Merkezefendi Belediyesi ilçenin birçok bölgesinde gerçekleştirdiği yol, kaldırım ve asfalt çalışmaları ile ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Yaşam standartlarını ve ulaşımda rahatlığı artırmak için çalışmalar gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi, alt yapısı tamamlanan Sümer Mahallesi’nde üst yapı çalışmalarına başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çalışmaların başladığı Sümer Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle beraber incelemelerde bulundu.

Sümer Mahallesi’ndeki çalışmalar çerçevesinde 60 bin metrekare parke taşı, 25 bin metre uzunluğunda bordür taşı döşemesi, 70 bin metrekare sıcak asfalt serimi ve 65 bin metrekare beton dökme işlemleri yapılacak.

“Yollar güzel ve temiz bir görünüme kavuşacak”

Sümer Mahallesi’ndeki üst yapı çalışmalarını kısa sürede bitireceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemizin birçok noktasında üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Sümer Mahallemizdeki çalışmalar ekiplerimiz tarafından titizlikle yürütülüyor. Yenilenecek olan yollarımızla beraber mahallemiz daha güzel ve temiz bir görünüme kavuşacak. Bunun yanı sıra vatandaşlarımıza konforlu ve rahat bir ulaşım imkanı sağlayacağız. İlçemizi daha da güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.