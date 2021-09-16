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Merkezefendi’de kış spor kursları başlıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından yeni dönem kış spor okulları açılıyor. Basketbol, futbol, voleybol, tenis, satranç ve akıl oyunları, pilates, zumba, badminton, robotik kodlama, cimnastik, halk oyunları, izcilik, fitness ve güreş branşlarında verilecek olan kurslara kayıtlar başladı.

DENİZLİ 16.09.2021, 12:14
Merkezefendi’de kış spor kursları başlıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından yeni dönem kış spor okulları açılıyor. Basketbol, futbol, voleybol, tenis, satranç ve akıl oyunları, pilates, zumba, badminton, robotik kodlama, cimnastik, halk oyunları, izcilik, fitness ve güreş branşlarında verilecek olan kurslara kayıtlar başladı.

14 branşta açılacak olan kurslar Selçukbey Spor Eğitim Merkezi, Alpaslan Spor Eğitim Merkezi, Akkonak, Merkezefendi, Sevindik, Gümüşçay, Sümer ve Servergazi Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerinde, Şemikler Sosyal Tesisleri, Gerzele Kurs Merkezi ve Güreş Eğitim Merkezi’nde uzman eğitmenler tarafından verilecek. Basketbol 7-16 yaş, futbol 7-15 yaş, tenis 6 yaş ve üzeri, satranç ve akıl oyunları 5 yaş ve üzeri, pilates 15 yaş ve üzeri, zumba 15 yaş ve üzeri, voleybol 7-12 yaş, badminton 7 yaş ve üzeri, robotik kodlama 6-10 yaş, halk oyunları 7 yaş ve üzeri, cimnastik 4-12 yaş, izcilik 10-14 yaş, fitness 15 yaş ve üzeri(kadınlar) ve güreş kursuna 7-18 yaş arasındaki Merkezefendililer başvurabilecek.

Başvurular https://www.merkezefendi.bel.tr/kis_spor_okullari_kursu/ adresinden yapılacak. Merkezefendililer 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden de detaylı bilgi alabilecek. Kayıtlar 24 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.

Spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi spor yapmayı seven, spor ile iç içe olan bir ilçe. Bizler de hemşehrilerimizin spor yaparak sağlıklı bir hayat sürmelerini adına her dönem birçok branşta kurslar açıyoruz. İlçemize kazandırmış olduğumuz birçok merkezimizde verilecek olan kurslar ile 7’den 70’e tüm hemşehrilerimize spor yapma imkanı sağlıyoruz. Başvuruları başlayan spor kurslarımıza tüm Merkezefendili hemşehrilerimi davet ediyorum” diye konuştu.

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