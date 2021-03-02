Mahallenin gençleri direkte mahsur kalan kediyi iş makinesiyle kurtardı

Denizli’nin Çivril ilçesinde küçük bir çocuğun kedisi köpeklerden kaçınca direkte mahsur kaldı. Mahallenin gençleri iş makinesi ile kediyi kurtararak küçük çocuğa teslim etti.

Olay, Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesinde meydana geldi. Ali Binbay’ın beslediği kedi, köpeklerden korkarak mahallede bulunan telefon direğine çıktı. Mahallenin gençleri tarafından iş makinesi ile aşağıya indirildi. Telefon direğinden indirilen kedi küçük çocuk Ali Binbay’a teslim edildi. Küçük çocuk kedisi kurtarıldıktan sonra beraber evde yan yana uzanarak mutluluğunu paylaştı.