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Kurban kesim yerlerinde sıkı denetim

Çameli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yaptığı denetimleri sürdürerek, bayram gününde kesim yapılan alanları kontrol etti.

DENİZLİ 20.07.2021, 19:50
Kurban kesim yerlerinde sıkı denetim
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Çameli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yaptığı denetimleri sürdürerek, bayram gününde kesim yapılan alanları kontrol etti.

Çameli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurban kesimi yapılan alanlarda denetimlerde bulundu. Kurban Bayramı öncesinde de insan, hayvan ve çevre sağlığı için ilçedeki özel kesim noktalarını denetlenmişti. Ekipler, kurban kesim tesisindeki hayvanların sevk ve sağlık kontrolü belgelerini de kontrol ettiler. Halkın sağlığını korumak adına gerçekleştirilen denetimlerde, korona virüs salgını ve alınması gereken tedbirler konusunda ilgililere uyarılar yapıldı.
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