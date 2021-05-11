Kumarbazlar yakalanmamak için daire kiraladı

Denizli’de yakalanmamak için apartman dairesini kiralayan kumarbazlar, polis baskını ile yakalandı. 8 kişiye yaklaşık 62 bin TL ceza işlemi uygulanırken dairedeki bebek beşiği ise dikkatlerden kaçmadı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir süredir takibe aldığı apartman dairesine operasyon düzenledi. Yakalanmamak için her yolu deneyen kumarbazlar, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesinde bir apartman dairesinin en üst katını kiraladıkları ortaya çıktı. Kumar oynanan dairedeki bebek beşiği ise dikkatlerden kaçmadı. Polis ekiplerinin baskını ile suçüstü yakalanan 8 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Kumar oynanan adreste 240 TL para ve oyun malzemeleri ele geçirildi. 8 kişiye ise sokağa çıkma ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ve kumar oynama suçundan yaklaşık 62 bin TL ceza işlemi uygulandı.