Kumar, fuhuş ve masaj salonu operasyonunda 70 kişiye cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde bin 59 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Kumar, fuhuş ve masaj salonu operasyonunda 70 kişiye idari ve cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 17 ile 23 Mayıs 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde bin 59 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 4 adreste kumar oynandığı tespit edilerek, 60 şüpheliye 81 bin 496 TL, 10 şüpheliye kumar oynanması için yer ve imkan sağlamasından dolayı idari para cezası ve adli işlem uygulandı. Kumar operasyonunda oyunda kullanıldığı tespit edilen 500 TL ve oyun malzemelerine el konuldu. Bir adreste ise fuhuş olayında 3 kişinin 3 escort ile 200 TL karşılığında cinsel ilişkiye girdiği tespit edilerek 6 kişiye toplamda 5 bin 160 TL yaptırım cezası uygulandı. Bir masaj salonun açık olduğu ve hizmet verdiği tespit edilmiş, içerde bulunan 4 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymamaktan, işyerine ise korona virüs tedbirlerine uymamaktan cezai işlem uygulandı. Ayrıca bir tekel büfesinin kapalı olması gerektiği saatte satış yaptığı tespit edilerek gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Korona virüs tedbirlerine uymayan 65 kişiye 55 bin 900 TL idari para cezası

Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 177 işyeri denetlendi. Denetimlerde 857 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda sosyal mesafeyi ihlal ettiği tespit edilen 65 kişiye ise 55 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.