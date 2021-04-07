‘Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var’ projesi hayata geçirildi

Denizli genelinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaşması, kırsal alanda gelir kaynaklarının arttırılması, köyden kente göçün önlenmesi amacıyla uygulanacak olan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında Valilik ve Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Ülke çapında uygulanacak olan proje, Vali Ali Fuat Atik ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’ın destekleri ile Denizli’de hayata geçmesinde hız kazandı. Proje kapsamında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, gelir artırılması hedeflenirken, kente göçünde azalması için önemli faaliyet gösterecek. Valilik toplantı salonunda imzalanan protokol imza törenine Vali Ali Fuat Atik, Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, Ziraat Bankası Denizli Bölge Müdürü Uğur Salman katıldı. Küçükbaş hayvan yetiştiricileri için önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Vali Ali Fuat Atik imza töreninde yaptığı açıklamada “İlimiz genelinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaşması, kırsal alanda gelir kaynaklarının arttırılması, köyden kente göçün önlenmesi amacıyla başlatılan proje ile küçükbaş hayvan işletmelerinin dişi hayvan varlığının asgari 100 başa ulaştırarak sürdürülebilir ekonomik işletmeler oluşturulması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin arttırılması, yerel üretimin teşvik edilerek üreticilerin gelir seviyesinin artırılması amaçlanmaktadır” dedi.

Projeyle yerel üretime teşvik ediliyor

Protokol kapsamında uygulanacak olan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesiyle; küçükbaş hayvan işletmelerinin dişi hayvan varlığının asgari 100 başa ulaştırarak sürdürülebilir ekonomik işletmeler oluşturulması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin arttırılması, yerel üretimin teşvik edilerek üreticilerin gelir seviyesinin artırılması amaçlanmaktadır. Proje, kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150 bin TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje başvuruları İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine yapılacağı belirtildi.