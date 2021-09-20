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Koronaya yenilen Gazeteci Erol Kes son yolculuğuna uğurlandı

Denizli’de korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve basın camiasının tanınan simalarından olan gazeteci Erol Kes, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

DENİZLİ 20.09.2021, 15:28
Koronaya yenilen Gazeteci Erol Kes son yolculuğuna uğurlandı

Denizli’de korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve basın camiasının tanınan simalarından olan gazeteci Erol Kes, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Denizli’de uzun yıllardır gazetecilik yapan Erol Kes, bir süre önce boğaz ağrısı ve öksürük şikayetleriyle hastaneye gitti. Korona virüse yakalandığı ortaya çıkan Erol Kes, 10 Eylül tarihinden bu yanan tedavisinin yapıldığı Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde dün öğleden sonra hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden gazeteci Erol Kes için Denizli Asri Mezarlık’ta cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli milletvekili Haşim Teoman Sancar, ailesi, yakınları ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Törende oldukça üzgün olduğu gözlenen Kes’in eşi ve kızları, taziyeleri kabul etti. Erol Kes’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığında toprağa verildi.

"Denizli aşığı bir insandı"

Hayatını kaybeden Erol Kes’in kardeşi Ali Kes, ölüm haberini aldıklarında çok üzüldüklerini ifade ederek, “Duygularımız her insanın kaybedildiği gibi aynı, üzgünüz. Neşe dolu ve Denizli aşığı bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin” dedi.

Öte yandan, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından hayatını kaybeden Erol Kes’in kronik zatürre rahatsızlığı bulunduğu ancak çeşitli sebeplerden dolayı aşı yaptırmadığı öğrenildi.

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