Korona mağduru müzisyen, ormanda çalışan mesai arkadaşlarını sazla sözle eğlendirdi

Denizli’de pandemide işleri bozulunca ormanda kesim işçisi olarak çalışmaya başlayan müzisyen, baltayı bir kenara bırakarak mesai arkadaşlarını sazla sözle eğlendirdi. Kesim yaparken bir anda oynamayan başlayan orman işçilerinin, yaptıkları ağır işin yorgunluğuna rağmen ortaya çıkardıkları eğlenceli görüntüler büyük beğeni topladı.

Denizli’nin Çameli ilçesinde müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Alper Çağdaş, pandemi dolayısıyla işlerinin olmadığını söyledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl çok fazla düğün ve eğlencelerde müzisyenlik mesleğini yapamaması üzerine ormanda kesim alanlarında çalıştığını belirtti. Çameli ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü tarafından aldıkları işleri belirli mahallelerde yaparken sazını ve arkadaşlarını yanına alan Alper Çağdaş, çalıştıkları esnada davul, zurna eşliğinde bir anda oynayamaya başladılar. Oyun havası ile birlikte ormandaki arkadaşları ellerindeki baltayı ve ağaç kesim aletlerini bırakarak eğlendiler. O anları cep telefonu ile kaydeden iş arkadaşı Soner Yenigün, “Bizim neşe kaynağımız, o çalınca biz de eğleniyoruz, böylelikle hiç yorulmuyoruz” dedi.

“Müzik sevenlerin yüzünde tebessüm oluşturmak amacıyla böyle bir şey yaptık”

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni toplarken Alper Çağdaş, “Çameli ilçesinde düğünlerde müzisyen olarak çalışmaktayım, pandemi dolayısıyla düğünlerimiz iptal olunca orman köylüsü olduğumuz için köyümüzde kesim sahasında tomruk işleme işleri yapıyorum. Hem arkadaşlarımızın motivasyonunu arttırmak hem de müzik sevenlerin yüzünde tebessüm oluşturmak amacıyla böyle bir şey yaptık” diye konuştu.