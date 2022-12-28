Kontrolden çıkan otomobil kavşakta takla attı: 3 yaralı

Kaza, Çivril ilçesine bağlı Çayır Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saat 03.00 sıralarında Uşak istikametinden Denizli’ye doğru ilerleyen Serdar İ. idaresindeki 20 HT 397 plakalı araç, Çivril Cezaevi Kavşağında sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, zikzaklar çizerek ilerlerken takla atarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı sürücü Serdar İ. ve yolcu konumunda bulunan İsmail K.’yi Çivril Devlet Hastanesi’ne, İzzet Ç.’yi ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk etti. Yaralıların tedavisinin sürdüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.