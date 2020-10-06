Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi: 2 ağır yaralı
DENİZLİ’DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ OTOMOBİL İLE YOL KENARINDAKİ AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ. TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, kontrolden çıkan aracın yol kenarındaki ağaca çarparak durabildiği kaza 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Menderes Bulvarı’nda seyir halinde olan Kürşat Ö’nün idaresindeki 20 YF 350 plakalı Audi markalı otomobil ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde sıkışan sürücü Kürşat Ö. ve yolcu konumunda bulunan Gizem Ç., ağır yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü ve yolcuyu kurtararak yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, sürücü Kürşat Ö’nün ise alkollü olduğu ve kaza yerinde araçtan alkol şişesi çıktığı iddia edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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