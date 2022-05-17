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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Büyükşehir Meclisine hitap etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’ne video konferans yoluyla hitap etti. Kıbrıs Türk halkının her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Osman Zolan, “Denizli’nin kalbi sizinle. Haklı mücadelenizin yanında” diye konuştu.

DENİZLİ 17.05.2022, 13:29
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Büyükşehir Meclisine hitap etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’ne video konferans yoluyla hitap etti. Kıbrıs Türk halkının her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Osman Zolan, “Denizli’nin kalbi sizinle. Haklı mücadelenizin yanında” diye konuştu.

15 Mayıs Milli Mücadele Günü’nde Denizli’de olması beklenen ancak KKTC Hükümet seçimi ve güven oylaması sebebiyle Denizli ziyaretini ileri bir tarihe erteleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısına video konferans yöntemiyle bağlandı. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kendisine yapılan nazik ziyaret teklifi için oldukça mutlu olduğunu ve ilerleyen süreçte muhakkak Denizli’ye ziyaret edeceği müjdesini Başkan Zolan ve meclis üyeleri ile paylaştı. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, “Ziyaretime eşlik edecek ticaret ve sanayi odaları, iş insanları bu ziyareti dört gözle beklemektedir. Denizli ziyaretimizi çok önemsiyordum, Denizli’de yapacağımız temas ve faaliyetler bütün gelişmeleri şahsen ilk ağızdan değerli Denizli halkına anlatma fırsatı ve kurum ve kuruluşlarla karşılıklı münasebetler elbette bizlere güç verecektir. İnşallah en yakın zamanda Denizli’ye geleceğiz. Denizli’ye yıllarca gelip gittim. Çocukluğumda Pamukkale’ye çok gelip gittim. Denizli’ye birkaç yıl önce de ziyaretim olmuştu ama Cumhurbaşkanı olarak sizleri ziyaret etmek ve bu çeşitli vesilelerle yaşananları paylaşmak, oradaki halkımızla bu yakınlığı yaşayabilmek benim için tabii ki ayrı bir onur olacaktır. Sizlere ve meclisimizin tüm üyelerine en derin sevgi, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum” diye konuştu.

“Türkiye’nin serhad bekçisiyiz”

Kıbrıs Türklerinin yaşadığı sorunları ve gündemi değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasına şöyle devam etti: “Birlik ve beraberlik içerisinde Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle sıkıntılı günleri atlatmaya çalışıyoruz. Doğu Akdeniz’de, mavi vatanda her zaman ifade ettiğimiz gibi serhat bekçisi olarak Türkiye’nin, Anadolu halkının güvenliği ve güvencesi için mücadelemizi sürdürmekteyiz. 1571’de bizlerin ataları 70 bin şehit vererek Kıbrıs’ı fethettikten sonra 3,5 asırdan fazla bizlerin ataları tarafından yönetilmiş, bir Akdeniz adasıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ne sadece 40 mil uzaklıkta, Doğu Akdeniz’de 2 milyon kilometrekarelik kıyı şeridi olan Türkiye’nin sadece 40 mil uzaklıkta olan Kıbrıs’ta varlığı, söz sahibi olması, garantörlük hakları ve Kıbrıs Türk halkının kendi egemenliği ile ulusal ve milli çıkarlarımızın korunmasında büyük önem arz etmektedir”

“Bizim yolumuz Türklük yolu mücadelesidir”

“Biz hep direndik. Verdiğimiz mücadele kutsal, kadim ve milli bir meseledir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizim yolumuz burada bir Türklük yolu mücadelesidir. Kıbrıs’ta yaşananlar asırlardır bizlerin varlığını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin buradaki garantör ülkesi olarak milli davasıdır. Aynı milletin evlatları olarak Kıbrıs’ı Türkiye’nin kopmaz bir parçası olarak görmekteyiz” diye konuştu.

“Her zaman gönlümüzde, yüreğimizde sizler varsınız”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duyacaklarını belirterek, davetini bir kez daha yineledi. Başkan Zolan, “Arzumuz, isteğimiz, gönlümüzden geçen sizi burada misafir edip, beraber olmaktı. Farklı gelişmeler sonucu ziyaret gerçekleşemedi. Biz sizi bekliyoruz, inşallah belirleyeceğiniz tarihte sizi ağırlamak isteriz. Şehrimizde sizleri görmek istiyoruz. Her zaman gönlümüzde, yüreğimizde sizler varsınız. Sizlerle bu duyguları yaşayabilmek, bu yakınlığı hissedebilmek bizler için büyük bir erdem, güzelliktir. Denizli olarak bizlere göstermiş olduğunuz bu yakınlıktan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Kalbimiz bir atıyor”

“Aynı milletin evlatları olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” diyen Başkan Zolan, konuşmasına şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanım bizleri şereflendirdiniz, onurlandırdınız. Şunu biliniz ki, Denizli’nin kalbi sizinle, haklı mücadelenizin yanındayız. İnşallah kardeşlik hukuku içerisinde yürüyüşümüz daim olacak. Tüm kurumlarımızla bağlarımızı ziyaretinizle inşallah güçlendireceğiz. Biz birbirini görmesekte kardeşiz, kalbimiz aynı atıyor, haklı davamızda, milli davamızda hedeflediğimiz güzel sonuca birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sizin liderliğinde ulaşacağız”

Konuşmaların ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri tarafından dakikalarca alkışlandı.

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